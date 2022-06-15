本土疫情未解，傳染力與免疫逃脫力更強的病毒變異株BA.4、BA.5又叩關國門，有專家憂心10月恐疫情大爆發，呼籲全民應在此之前先接種第4劑疫苗，對於北市是否會提前準備疫苗，台北市長柯文哲說，疫苗還是希望由中央統籌，不過疫情反撲與否還很難說，但都有可能，自己會監看全球狀況來應變，不願多做預測。

北市府下午舉行防疫記者會，對於新變異株來台專家呼籲全民再打疫苗，民眾憂心疫苗、快篩缺貨重演，北市府是否會提前因應，柯文哲說，防疫物資如疫苗等等，還是要給中央統籌處理，當時自己是因為高端事件，才會想說要不要自保，這事件過了之後，還是認為買疫苗應該要有國家統一標準。

至於疫情會不會反撲，柯文哲表示，坦白說都有可能，但政府不要過多臆測，好好監看全世界變化做即時應變就好了，人要活在當下，「每天在想10月疫情會不會反撲何必呢？」只要做必要研究、放鬆心情就好，不要把自己逼太緊。

副市長蔡炳坤補充，去年北市府本來編28億買疫苗，當時衛福部長陳時中稱疫苗買很多都夠，市府也相信中央，針對目前疫情，他希望中央說到做到，不管哪種疫苗都要準備好，不要在發生疫苗不夠的情況，否則恐傷到民眾的心。