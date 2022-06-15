高雄市前鎮區忠孝里里長陳冠良於三年前第一次當選，就任後盡心盡力服務里民投入社區建設，用心幫助弱勢家庭及關懷孩童，他的認真付出得到里民眾多的肯定，然而卻因忙碌的工作生活，讓為人和善的里長病倒了，雖透過眾人的祈福，依舊逃不過死神的召喚，遺留下一位在學中的孩子，社區里民決定將悲傷化為力量，發起善款募捐，為孩子籌措未來的教育基金，延續照顧之心願。

高雄銀行於111/6/9上午協助完成辦理信託，將社會善款存入信託專戶，透過信託專戶之專款專用，提供孩子未來的生活、教育及重大醫療等花費，並邀請社區內推薦具公信力之善心叔叔阿姨們擔任本信託契約之信託監察人，完成里長陳冠良做父親的心願，共同守護這份來自十方善眾的愛心捐款，幫助孩子在求學過程中不必擔心就學費用問題。

高雄銀行信託部經理黃美娟表示，高雄銀行為善盡企業社會責任，持續深耕ESG，協助弱勢或慈善團體辦理具有公益性質之信託服務，將社會善款美意締結信託機制，幫助被照顧的受益人可維持未來穩定的基本生活。

高雄銀行感同身受每一通電話、每一位客戶傳來的需求，接到忠孝里社區善款發起人求助時，瞭解情況後，為此展開量身訂做之信託，更細膩規劃後續孩子可能面臨的生活變數而產生信託財產之歸屬問題，完善計畫信託契約之內容，守護愛心滴水不漏。

金管會主委黃天牧曾強調，信託是最具有溫度的金融工具。期許讓社會上角落的每一個人藉由信託，體現普惠金融的意義和價值，信託規劃不只是有錢人才能享受的服務，更是可以滿足社會不同階層需求的金融商品。

高雄銀行配合金管會政策，大力推廣「信託2.0計畫」，並專案提供「信託手續費公益回捐」予各縣市政府社會局處，辦理客製化信託服務，更積極展開信託2.0計畫，與各縣市政府社會局、法院、地方政府及社福團體合作，大量舉辦多場信託宣導座談會，藉著面對面的互動，傳達信託機制如何為當事人帶來保障，聽取當事人所關注的問題與需求，解決受災家庭未成年子女的就學教育問題，並提出年長者、單親家庭、身心障礙者可運用之信託規劃，減少親屬間因財產產生衝突，使受益人享有更好的生活，不論是高齡者或身障等弱勢族群都能獲得協助與照顧，讓「信託飛入尋常百姓家」，共築社會安全網。