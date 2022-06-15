台灣高鐵（2633）15日公告，將於7月6日除息，每股配息0.758元，現金股利共計42.66億元，換算最大法人股東交通部將有約18.34億元股利落袋。

展望後市，由於國內疫情管制趨向逐步正常化，且7月中旬國旅補助開跑，刺激出遊意願，以及商務客來台檢疫鬆綁，預料下半年運量可望逐步回升。

台灣高鐵今年股東會通過配息0.758元，現金配發率達118.44％，15日董事會決議將於7月6日除息，換句話說，7月5日為參與除息的最後買進日，預定現金股息發放日8月10日。

受本土新冠疫情衝擊，導致台灣高鐵去年營收、獲利下滑，但仍維持穩健獲利腳步。台灣高鐵董事長江耀宗認為，並將力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質，預料疫情影響最壞狀況已過，下半年運量可望逐步回升，也將根據政府政策推出相關旅運振興方案。

法人預估，台灣自4月中旬起疫情爆發，大眾運輸搭乘意願降低，使得台灣高鐵5月營收呈現雙減態勢。不過，6月以來大眾運輸人流指數均值已回到61，較5月僅57回升，且確診數進入高原期，研判大眾運輸搭乘人流應已有落底態勢，預估第四季平均搭乘率有望回到疫情前的九成水準。