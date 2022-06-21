韓國央行21日發布報告，因石油、加工食品、餐飲物價大漲，6月消費者物價指數（CPI）漲幅將高於5月的5.4％，預料刷新13年高點。今年全年CPI漲幅很可能超過2008年創下的最高漲幅4.7％，超出5月預測的4.5％。

韓銀總裁李昌鏞表示，在此情況下，財政貨幣政策需要以穩控物價為重。

韓國央行5月26日將基準利率上調1碼至1.75％，達2019年中以來最高水準。這是該行去年8月以來第五次升息。