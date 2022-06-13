為提高住房率，台北晶華酒店「機+酒」住房專案再祭「神機」誘客，「2.0版機+酒」住房專案8,900元即可入住精緻客房，並獲贈市售價格近萬元的禮盒精裝版「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」，6月14日起將於官網開賣，可預訂7月底前的房間，除「自助早餐買一送一」、平日入住還享客房升等，訂房加購高鐵還有7折起優惠。

台北晶華上回推「住房送手機」大受歡迎，百間客房1小時之內完售，這回再推出2.0版「機+酒」住房專案，免費送給房客的是獲得美髮界票選第一名的美容家電、市售價格近萬元的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」禮盒精裝版，預料將再度秒殺完售。

「晶華機+酒2.0」超值住宿專案附贈的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，最大的特色就是以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時，2倍礦物負離子更能在頭髮上形成保護膜，對抗染髮退色問題，且避免UV傷害及摩擦受損。除此之外，此機更配有全新進化的風量部件設計，搭配強弱風差的速乾噴嘴，速乾效率可提升20％。

被美髮界喻為「殿堂級」的吹風機還有5種美髮潤肌模式可自由切換，「智慧溫控模式」能自動偵測室溫，調整最舒服的吹髮溫度；「美肌模式」防止水份從皮膚表面流失，能維持肌膚滋潤感。房客吹乾秀髮時，也如同完成進階版的保養修護，不只給予髮絲保濕，同時可滋潤頭皮，保持頭皮清爽與健康。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，四月推出的住房送手機專案造成市場很大的迴響，許多網友紛紛留言「許願」希望晶華可以再推出各式送「機」的住房專案，包括咖啡機、汽泡機、除濕機、血氧機等，所以晶華這次就鎖定大家宅在家中都會用到的吹風機，與知名大廠Panasonic合作，送出品牌旗下最新、最頂級的產品，入住台北晶華享受城市假期外，還可以帶回人氣美容家電，保證超值又絕對實用的誘因，期望能夠吸引追求生活質感的消費者注意。