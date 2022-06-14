陽明海運（2609）全新11,000TEU級貨櫃輪「穩明輪」今（14）日完成命名，將於22日正式竣工交付，即投入越太平洋航線PN3服務，第三季為越太平洋線傳統旺季，將有助於陽明最大化艙位利用及滿足客戶需求。

目前陽明此系列貨櫃輪已有10艘新船完成交付並投入營運，有利於船隊船齡年輕化，達到節能省油及降低單位成本之綜效，同時透過船隊船型優化，有利於多元化營運船隊發展。

穩明輪投入越太平洋航線PN3服務，靠港依序為香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–塔科馬/西雅圖–釜山–高雄–香港。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000TEU級貨櫃輪，穩明輪為此系列第11艘交付之新船，該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備1,000個冷凍櫃插座，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化進一步節能減排，且可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。