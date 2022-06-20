蘋果準備在大陸布局汽車研發相關業務。蘋果官網資訊顯示，近期蘋果正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作夥伴工程師。根據其職位描述，需要為汽車合作夥伴提供集成支援，並協助開發人員完成蘋果的系統認證。

第一財經報導，蘋果表示，該職位是技術工程和專案管理之間的中間角色，負責提供技術設計和開發指導，處理整個汽車體驗計畫的認證紀錄（包括CarPlay，Wallet中的車鑰匙），並促進蘋果和全球汽車行業工程之間的溝通。

值得注意的是，近期舉行的蘋果開發者大會（WWDC）上，蘋果發布了新一代Carplay交互系統。相比於早前以映射手機螢幕為主的Carplay，新一代系統能夠直接控制收音機、空調、座椅加熱／通風等車內功能，使用者也可以根據喜好，調整包括油／電量、轉速、車速等儀錶盤資訊顯示介面。換言之，新一代Carplay能夠接管車內的所有螢幕。

與華為鴻蒙OS等汽車智慧座艙系統相比，新一代Carplay依舊建立在手機映射的基礎之上，通過車企開放的軟體介面，實現對於部分基礎功能控制和車內顯示效果的優化，和鴻蒙OS、AliOS等直接融合軟硬體的智慧座艙系統有著本質上的不同。

但這依然吸引了相當一部分車企的關注。根據蘋果發布的資訊，目前已有包括奧迪、路虎、賓士、保時捷在內的十四個汽車品牌將會成為新一代系統的早期合作夥伴。軟體能力較強的特斯拉、蔚小理，智慧座艙領域佈局較早且已小有建樹的大陸車企，均未出現在合作名單當中。