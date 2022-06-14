全球領先的加密資產和區塊鏈基礎設施提供商幣安宣布，將與台灣百萬級別 Youtuber「這群人TGOP」合作，在幣安NFT平台推出5,000個「群人寶寶」NFT ，並於23日正式開放搶購，價格僅需1BUSD(價值約等同1美元)，協助這群人正式踏入元宇宙領域，為創作者和粉絲經濟帶來全新Web3體驗。

這次「這群人」所發行的NFT延續他們的獨有的創造風格，濃縮過去所有作品的經典元素、內容或台詞，並融合台灣經典元素，期盼帶給每個人一個歡愉的元宇宙樂園。此次NFT將採盲盒形式販售，價格為固定的1 BUSD，其中更有不到5％ NFT將以SR超稀有等級推出。同時，作為NFT持有者也能獲得專屬賦能，讓粉絲能夠真正成為「這群人」的一份子。

對於此次合作「這群人」表示，這次NFT從構思到真正發行，我們也跟著市場做出很多的調整，也為了實現我們心中不是單打獨鬥而是團結向前的『這群人』理念，我們找到了很棒的團隊與平台，希望從這一步開始，大家和我們持續往理想中的元宇宙前進。

幣安台灣市場負責人Terry Huang表示，幣安團隊持續探索NFT作為Web2與 Web3間橋樑的各種賦能的可行性，以及如何替粉絲經濟創造新的價值。這次與這群人的合作即是我們新一輪的努力，也期待藉由這次合作，擴展民眾對 NFT的認識，並引領更多人參與體驗幣安生態系的完整功能，進一步推動元宇宙的全民化。

幣安NFT是為社群而發行，同時也是全球成長最快速的NFT平台之一。自推出以來，幣安NFT在全球各地與頂級品牌、歌手、演員和運動員合作，將粉絲互動和商品提升到全新境界，並進一步建構NFT生態系，讓更多用戶能夠加入不斷擴展的元宇宙之中。