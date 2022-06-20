珠寶不僅是珠寶，珠寶是一種美學藝術，是高技術的結晶，更是投資理財的工具。最近寶格麗趕上「元宇宙」和NFT高科技風潮，在新創暨科技盛會VivaTech展推出了三支作品，充滿了前衛潮風。

寶格麗首款NFT頂級珠寶創作「Beyond Wonder」影片擷圖。（BVLGARI提供）

寶格麗以Octo Finissimo Ultra腕表創作NFT作品。（BVLGARI提供）

近來元宇宙與NFT掀起風潮，寶格麗（BVLGARI）近日在巴黎參加歐洲最大規模新創暨科技盛會VivaTech展，並發表寶格麗元宇宙、Octo Finssimo Ultra NFT、Beyond Wonder頂級珠寶NFT等三項作品，呼應VivaTech展的web 3.0和元宇宙的主題，充滿高科技前衛時尚，徹底顛覆珠寶傳統。

寶格麗未來世界的沉浸式全新體驗，以令人驚嘆的技術呈現，讓人得以進入元宇宙一窺寶格麗珠寶與腕表之美，以及經典元素的演變與創意發想的過程，大膽前衛的3C創新手法，與寶格麗製表技術和珠寶工藝相呼應，打造充滿未來感的開創性奢華體驗。