鑽石珠寶不單是穿戴配件，更是屬於頂級香氛Pascal的「珠光寶盒」，創辦人運用法國珠寶商的背景，結合品牌精神及工藝人文的概念，把各項珠寶元素融入香氛中，讓每位擁有《美麗女孩》、《成癮玫瑰》的愛用者，能在一年四季裡，無時無刻擁有時尚氣息， 散發迷人的獨有香氣。

【法國高級精品香氛 星級飯店指定愛用備品】

星級酒店選用Pascal Morabito的沐浴備品。(圖/采棠國際提供)

在桃園擁有30幾人團隊的Dephie美國代購直播主貝貝，分享到曾在直播上賣過最高單價的是一款20幾萬香奈兒包，擅長銷售時尚精品的她也提到，從出社會後開始就有噴香水的習慣，每當想傳遞溫柔氣質的魅惑感，就會選用帶有玫瑰花香或莓果香調的香水增添自身魅力。

新首爾直播主俐亞，喜愛Pascal中莓果香氣帶出那種甜而不膩，到後味麝香穩定身心的味道。(圖/采棠國際提供)

記者會現場新首爾直播主俐亞也回憶起，某次去歐洲旅行所住的星級酒店就是選用Pascal Morabito的沐浴備品，使用當下那舒服卻又迷人的香味讓她對品牌留下深刻印象，這次主打的《美麗女孩》從前味開始的莓果香氣帶出那種甜而不膩，後味麝香穩定身心的味道，層次豐富更為堆疊，再次令她為之驚艷，活動現場就迫不及待的搶先推薦給直播粉絲們。

鑽石珠寶融入香水中 Pascal打造耀眼光彩

【水晶鑽石設計耀眼奪目 開啟香水寶藏的世界】

Pascal Morabito榮獲香水指南5星認證，襯托女人性感韻味。(圖/采棠國際提供)

原先就是品牌愛用者的精品直播主超A女神X泡泡兒，也分享此次新品當中的《成癮玫瑰》可以在每次噴灑時看到透明瓶身內有水晶鑽石的設計，以及瓶身造型都貫徹著經典珠寶品牌的設計理念在當中，這些迷人的創意設計都令她愛不釋手。

Pascal亞洲總代理董事長David(左)、Dephie美國代購直播主貝貝(右)在活動現場推薦給直播粉絲們。(圖/采棠國際提供)

迎來品牌上市55周年的Pascal Morabito全球訂製香水，將在東森購物首賣推出《美麗女孩beartiful girl》限量888瓶的發表活動，喜愛收藏香水或珠寶的男女士們可千萬不要錯過這檔限量的獨家商品唷!