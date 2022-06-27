法國能源部在周日表示，法國今年冬天可能會重啟在法國東北部洛林(Lorraine)地區的一座燃煤發電廠。該官方聲明也證實了此前媒體的揣測報導。

能源部在聲明中說，有鑒於烏克蘭情勢發展，和作為一種預防措施，法國政府保留了重啟位於Saint Avold市燃煤發電廠的選項，如果有需要的話，將重新啟動該電廠。

德國經濟部已在上周宣布，將重啟和增加燃煤電廠的發電量。

法國能源部指出，重啟將不會影響逐步淘汰燃煤電廠的計畫，並表示，電廠的營運商將透過例如造林植樹等措施，來彌補碳排的影響。

法國官員們說，煤炭發電量將繼續壓低在1%以下。

俄羅斯入侵烏克蘭，人們關注於歐洲依賴俄羅斯天然氣，並促使歐洲急於尋找替代能源。

Saint Avold市的燃煤發電廠於周日指出，該廠將不會使用任何來自俄羅斯的煤炭。

此外，法國的幾家能源巨頭公司在周日發表聯合聲明，希望法國民眾和企業能夠立即降低電力使用，以準備應對一場可能的能源危機。節省電力消費應該是立即採取行動、是集體的和大規模的，以便讓能源公司能在冬天來臨之前做好儲備工作。