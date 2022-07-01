1日金融圈傳出，法國巴黎銀行(BNP Paribas)已撤出在美國的大宗商品金融貸款業務。

其實，美國並不是法國巴黎銀行第1個不做此業務的地區。因不堪虧損，法國巴黎銀行早在2020年，就陸續不再融資給包括歐洲、中東還有非洲的原物料業務。但是，還是在美國保留能源以及再生資源相關的客戶群。

目前，法國巴黎銀行正將此項貸款業務打包，並賣給日本MUFG(三菱日聯金融集團)。因此次法國巴黎銀行僅出脫原物料融資部門，但還是保有原物料衍生性商品交易平台。

不過，這家全歐元區資產規模最大，市值第2大的法國銀行，以及買方最大的日本金融機構，雙雙不願置評相關交易內容條件，以及有多少員工會受到影響。

曾經是全球金融市場中，原物料買賣融資最大業者之一的法國巴黎銀行，因為業務定位改變，過去以來一直在縮減上述業務的規模。2021年，在環保人士砲轟下，顧及企業社會責任的法國巴黎銀行，也不得不停止融資給位於南美洲西邊，厄瓜多亞馬遜雨林的石油開採項目。

根據了解，法國巴黎銀行出售給MUFG的這項融資業務，最晚2022年結束時可以完成所有程序。部分員工將在MUFG上班，但其它的還是可以繼續留在法國巴黎銀行。