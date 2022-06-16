總統蔡英文端午節前夕視導海軍陸戰隊陸戰66旅，更現場扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭。前空軍副司令張延廷今天在廣播專訪上表示，紅隼是反坦克火箭，用於陸上城鎮作戰，但是台灣必須思考的是有沒有本錢打城鎮戰？對台灣來說最好的還是決戰福建、決戰台海。

張延廷說，總統扛起國造紅隼火箭，代表總統非常重視，但是重視跟反映出來的實際成果又是不一樣。蔡總統常說自己是國軍最大靠山，但是社會對國軍的肯定卻不高，人民從軍意願也不高，「重視是一回事，整個社會反應又是另一回事。」

張延廷指出，我們的不對稱作戰現在已經是城鎮作戰、山地作戰、縱深作戰，問題是台灣適不適合？打仗一定有難民，台灣難民又能逃去哪裡？我們是不是現在就該開發中央山脈？他強調，台灣如果打到城鎮作戰，代表我們的海空軍都已經沒有了，那剩下的陸軍在敵人陸海空三軍圍攻之下又能撐多久？

張延廷指出，現在建軍的不對稱作戰是要在台灣打，然而一但打起來台灣肯定是民不聊生，這樣的戰略佈局是失當的。戰爭不能在台灣本土打，要在福建打、要在台灣海峽打，要在灘岸打。

張延廷說，烏克蘭戰爭是很好的借鏡樣本，烏克蘭被打到七零八落，西方國家給烏克蘭的是限制性戰略，給它海馬斯就是不能打到俄國領土，只能在自己本土打，打到最後就算打贏了，自己的基礎建設也被打爛、死的也都是烏克蘭老百姓。