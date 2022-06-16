F-35 戰機發動機

美國國防部已和普惠（Pratt & Whitney）簽下價值近 44 億美元（約1305億台幣）的合約，為F-35 戰機提供至少250具發動機。

據《防務新聞》（Defense News）16日報導，F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）的發動機改裝案將涵蓋第15、16 批次 F135 發動機，而它們將用在F-35A，F-35B和F-35C等3款F-35戰機上。

五角大廈周三說，合約中的178具發動機會給美國F-35戰機。而普惠說，剩下的發動機將給盟國的同型戰機。此外，普惠說，要是行使合約中所有的選擇權，可以涵蓋多達518具總價約80億美元（2370億台幣）的發動機。而它可望今年開始交付這些發動機，一直持續到2025年底。

而這些F-135-PW-100發動機中，有108具會給美國空軍的F-35A，29會給海軍，至於另外15具會給海軍陸戰隊。此外，合約載明，有26具F-135-PW-600發動機會給海軍陸戰隊能垂直起降的F-35B。