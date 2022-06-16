美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，以對抗不斷飆高的通膨，創下1994年以來最大幅度。周三美股應聲急殺百點後急升，一度大漲超過600點，終場收漲303點。然周四（16日）美股期貨全數回吐，道指期重挫逾600點，以科技股為主的那斯達克100指數期貨跌幅逼近3%，今晚美股開盤可能不太樂觀。

截至台北時間17點40分，道瓊期貨指數暴跌614.7點，報30053點；那斯達克100指數期貨下跌343.2點，重摔2.96%，報11250.6點；標普500期指下跌94.9點，報3695.1點。

此次Fed升息3碼，符合市場預期透過加大升息的手段抑制通膨飆升，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上透露，7月升息最有可能的選項是50個基點（2碼）或是75個基點（3碼），展現對遏止通膨的決心。但他補充，升息3碼不會成為常態。