全球股市波動大，分散風險成投資人首要課題，群益證(6005)宣布推出全新服務「存股通」，線上即可完成台股定期定額/定股、美股定期定股投資，更專為小資族設立低門檻，台股只需1000元／10股、美股只需1股即可開始存股。

群益證表示，「存股通」搭配數位分戶帳「群益一戶通」，可同一帳戶交割台美股，且在今年底前，可享有美股買進無低消手續費優惠。首波上線台美股標的多達數百檔以上，供投資人做選擇，協助投資人更便利的分散風險，多市場、多扣款日投資。

由於過往投資美國股市，投資人需額外開立銀行帳戶方可進行投資，群益證對此將數位分戶帳「群益一戶通」同步推出新服務，投資人僅需使用群益一戶通，即可同一帳戶交割台美股，帳務整合省去多個交割帳戶的不便性。

群益證指出，新服務「存股通」旨在紀律理財和長期投資功能，對忙於工作、沒時間理財，甚至是無法抓準時機的投資人，協助以定期投資，掌握「超低門檻、分散風險、無懼波動」特點，讓投資人得以在股市震盪中，以存股方式累積財富。

搭配2項新服務推出，群益證舉辦「定期存美股，開啟鈔能力」活動，完成1筆美股定期定股即享100元超商卡，更祭出只要持續定期定額扣款即可抽iPhone 13 Pro，扣款次數越多可獲得越多抽獎機會，盼鼓勵投資人布局全球和長期投資，在波動市場下參與全球行情。