消息面：

1.美國大幅升息之下，當地房地產交易持續降溫，5月成屋銷售月減3.4%，年減8.6%，創2020年6月以來新低量。另外，費城聯邦準備銀行的非製造業報告中，6月當地活動有擴大現象，但對未來成長預估卻減少。

2.美國WTI原油期貨7月價格收漲1.09美元或0.99%，每桶為110.65美元。倫敦布倫特8月期油也收漲1.53美元或1.35%，每桶收114.65美元。周線連7紅的美油上周大跌超過9%。同時，從3月初所創130.5美元的13年歷史新高紀錄迄今，油價已下修約15%。

3.美元指數一度跌0.7%並失守104，午盤後又重回104.4，目前在104.56附近，上漲0.12%。同時，美元兌俄國盧布一度貶破50大關，續刷7年新低，美股盤後重返53上方。

4.受到歐美公債殖利率上升影響，8月黃金期貨收跌1.8美元或0.1%，每盎司為1838.8美元。至於現貨金價，盤中一度下跌超過7美元或0.4%，逼近1830美元關卡，且連續兩日都無法收復1840美元。本周的歐盟領導人峰會，或許會選用黃金做為下一輪經濟制裁俄國的選項之一。

5.加密貨幣連漲兩日，但市值還是在1兆美元以下。其中，比特幣上漲超過6%並重返2.1萬美元，市值第2大的以太幣也漲5%以上，一度逼近1200美元整數大關。不過，目前比特幣走貶並進行2萬美元保衛戰，乙太幣也紅翻黑。