國泰金控今舉行股東會，面對小股東憂心防疫保單影響國泰財務結構，國泰金董事長蔡宏圖表示，截至於5月底為止，防疫險總共理賠5.5億元，未來幾個月將陸續出現理賠申請，目前很難預估實際虧損，好消息是，高峰應該是往下走了。

面對疫情，蔡宏圖表示，以未雨綢繆的態度面對，決定採取增加100億元資本額的方式，幫助RBC資本適足率回到300％以上，目前到6月的統計數字，防疫險有效契約保單達82萬件。

蔡宏圖表示，國內疫情情況趨勢應該是趨緩，國泰金會繼續密切注意理賠情形，每天都會追蹤理賠的情況。