台灣防疫保單之亂竟然登上國際媒體版面，《華爾街日報》形容：台灣保險公司誤判疫情風險代價不菲，防疫保單如同「一場賭博」。曾經宣示「保險不是賭博」的金管會回應，年初已發函各家保險公司，要求他們注意防疫保單高額理賠的風險控管。

《華爾街日報》指出，台灣的保險公司去年銷售了數百萬張防疫保單，承諾賠付新冠感染者的相關支出，這些保險公司一度認為自己能大賺一筆，然而，隨著新冠病例激增，防疫保單的理賠總金額可能超過14億美元。

金管會21日公布的數字也證實了外媒的擔憂：防疫保單今年以來承保376萬張，保費收入35.6億元，但截至6月20日，理賠31.5萬件，理賠金額累計達到112億元，理賠金額已經是保費收入的3倍多。

目前，防疫險理賠金額每周已達28億元，對於記者追問「是否已進入理賠高峰期」，金管會保險局副局長林志憲未正面回應，只表示，目前來看理賠金額已經來到高峰也沒錯，但民眾申請理賠有遞延情況，所以還要觀察後續情形。

林志憲接著表示，保險公司的理賠金額愈來愈高，金管會有關注保險公司現金流量的問題。

回顧5月31日的金管會例行記者會，品觀點曾提問：萬一去年7月疫情未平息，台灣各產險公司賣出的400萬張保單、每張賠10萬，4千億理賠金，產險公司賠得起嗎？如果知道賠不起還賣防疫保單，那與賣簽賭單有何不同？

林志憲當時回覆稱，「保險絕對不是賭博。」

對於外媒20日也形容防疫保單如同「一場賭博」，林志憲21日在例行記者會中回應，金管會年初就針對14家保險公司發售的37張防疫保單，發出20件公文，要求他們按當時的疫情去審視風險，有些保險公司因此下調理賠金額。

對於保戶質疑，由各產險公司自行公布客訴處理資訊，恐有造假之嫌，例如富邦產險官網21日上午公布尚未處理的在途保單數量還有46.3萬件，下午就更新為24萬件。

林志憲則回應稱，富邦有24萬件在途保單，算蠻多的，至於產險公司的客訴資料來源除了自身管道外，還有地方消防官及金融評議中心兩個管道，但金管會並不清楚地方消防官提供的客訴資料。

林志憲表示，對於各產險公司公布的客訴件數，金管會自有監控機制；但在記者追問時，他又拒絕保證各產險公司自行公布的數字一定正確無誤。