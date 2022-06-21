金管會今日公布統計，防疫保單今年以來理賠的金額已經突破百億元，達到112億元。

根據金管會統計，防疫保單今年以來承保件數376萬張，保費收入35.6億元，理賠件數31.5萬件，理賠金額已經累計達到112億元。

外界關心，保險公司的理賠金額愈來愈高，保險局表示，有關注保險公司現金流量的問題，目前來看理賠金額已經來到高峰也沒錯，但民眾申請理賠有遞延情況，所以還要觀察後續情形。