金管會今日公布統計，防疫保單今年以來理賠的金額已經突破百億元，達到112億元。

根據金管會統計，防疫保單今年以來承保件數376萬張，保費收入35.6億元，理賠件數31.5萬件，理賠金額已經累計達到112億元。

外界關心，保險公司的理賠金額愈來愈高，保險局表示，有關注保險公司現金流量的問題，目前來看理賠金額已經來到高峰也沒錯，但民眾申請理賠有遞延情況，所以還要觀察後續情形。

洪患襲擊孟加拉與印度 至少59死百萬人受困
中華信評維持twAA＋ 富邦、國泰產信評展望穩定
《金融股》火藥味濃 兆豐工會嗆董座張兆順不適任
#防疫保單 #理賠金額 #理賠 #保單 #防疫