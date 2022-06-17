繼美國升息3碼之後，央銀16日跟進調升重貼現率半碼（0.125個百分點），更祭出14年來首度動用的存款準備率、調升1碼，在央行採取激烈手段，以及美股四大指數大跌2.42～6.24％下，台股近午盤嚇趴重挫266點，最低暫來到15,573點，台積電（2330）奮力守500元大關。

台股今天開盤直接大跳水，11點過後摜破5月16日盤中低點15,616點，到約12點時，最低來到15,573點，約12點半時，成交值近2,100億元，市場估計今天成交值約2,700多億元，但由於今天富時指數（台灣50指數、台灣中型100及台灣高股息指數）盤後生效，預估將爆出鉅量，今天成交值可能放大至3千億元。

台積電ADR前一天收跌5.17％、聯電ADR也跌5％、日月光投控跌5.12％，三大半導體龍頭指標股齊跌5％以上，造成台積電今天開盤直接摜破500元大關，以499.5元開出，最低來到499元，至近12點半時，股價在501、502元，跌7元及6元之間震盪。