不論是年輕時為了美觀或是中年為了健康，減重是現代人經常遇上的煩惱。眾所周知，健康減重的方法不外就是少吃多運動，或是有什麼樣的處方或可以降低對高熱量食物的欲望，讓人可以享受需要運動才能達到的減重效果。這樣的想法過去都被視為天方夜譚，但是科學家們經過不懈的努力，有可能已經找到新的希望，讓人可以不用費力運動就達到運動所產生的減重效果。

新的方法並非讓你降低食欲，而只是減低你對「高熱量」食物的欲望，即便是如此，也已經能對減重產生明顯的效用。最近國際知名的科學期刊《自然》刊發了兩篇研究論文指出，研究人員已經在人與動內找到一種在劇烈運動後由自己身體合成的一種名為N-乳酰苯丙氨酸（Lac-Phe）的物質。科學家發現，這種物質會讓實驗小鼠對高糖高脂肪等高熱量食物降低興趣，因而減少攝取量，以此達到減重的效果。

實驗小鼠的研究發現，運動會在血液中產生一種名為Lac-Phe的物質，它可以降低對高熱量食物的欲望與攝取量，因此可以達到無痛減重的效果。（圖／Shutterstock)

這篇由美國德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）徐勇教授與史丹佛大學醫學院（Stanford School of Medicine）Jonathan Z. Long教授共同領導的研究團隊發表的研究成果指出，透過對實驗小鼠密集運動後血液成分的變化所做的研究發現，實驗小鼠運動後血液內Lac-Phe會明顯增加，將這種成份注射到不運動且喜愛食用高熱量食物的實驗小鼠身上，其高熱量食物攝取量明顯降低一半以上。

研究團隊同樣也在運動後的人類身上發現Lac-Phe的物質，它是由乳酸（lactate）和苯丙氨酸（phenylalanine）組合而成。乳酸是運動後會大量產生的物質，對經常運動的人來說相當熟悉，這種運動後的副產品讓肌肉有灼熱與酸痛感，而另一種苯丙氨酸則是人體內常見的氨基酸之一。

研究顯示，讓血液中Lac-Phe水平提升最多的是短跑，其次是抗阻力訓練與肌耐力訓練。圖為台北市河濱的市民路跑活動。（圖／鄭任南攝）

研究報告說，與實驗小鼠做的結果類似，Lac-Phe這種物質在經常運動的人類與其他經常運動的動物（例如賽馬）身上也很容易發現。在經常餵食高熱量食物的實驗小鼠身上，如果注射高劑量Lac-Phe，小鼠們對高熱量食物的攝取量會較平時下降50%，但其活動量並未因而減少。連續10天下來，原本愛食用高熱量食物的小鼠因食用量減少而體重大幅下降，特別是體脂肪量變低後，代謝能力也有大幅改善。而原就餵食低脂飲食的小鼠對照組，在同樣的實驗過程中，其攝食量則未減少。

至於對人類而言，何種運動方式能讓體內Lac-Phe水平有最大幅度提升？根據已有的實驗數據顯示，Lac-Phe水平提升最多的是短跑，其資是抗阻力訓練與肌耐力訓練。

一般人的印象都認為運動的人並沒有吃得比較少，而是他們增加了熱量消耗。新研還發現，運動會讓他們降低對高熱量食物的渴望。（圖／Shutterstock)

研究報告分析，此一研究結果與我們平時的印象亦極為相符，即運動的人並沒有吃得比較少，而是他們增加了熱量消耗之外，運動也讓他們降低對高熱量食物的渴望。不過，在人類身上的研究也發現，要形成Lac-Phe需要一種關鍵的酶CNDP2，有些缺乏這種酶的人在運動後產生的Lac-Phe會少很多，抑制食欲的效用也會大幅降低，有時反而會因為運動後食量增加而導致體重上升。

不過，研究報告指出，人類血液中Lac-Phe水平提高後對人類食慾造成的影響還需要進一步研究來予以證實。此項研究領銜的科學家對《新科學家》（NewScientist）網站表示，如果能證實Lac-Phe對人類有相同的效應，「就可能為此開發出一種藥劑，可以直接用於抑制一些因為各種原因無法運動的人對高熱量食物的欲望」。他們也已經提出專利申請，希望能利用這些最新的知識來治療人類的肥胖症問題。未來缺乏運動或無法運動的人，也可望透過這種方式來減重，並減少因過重引發的代謝方面的疾病。