中新財經報導，據官方「平安許昌」公眾號18日消息，今年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。發現河南村鎮銀行取款難，疑有銀行股東涉嫌違法犯罪。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發佈案件偵辦階段性進展情況。

大陸《證券時報》今年5月18日報導，近日大陸銀保監會與中國人民銀行持續關注河南4家村鎮銀行線上服務管道關閉問題，已責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監管職責，密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置。

據了解，4家村鎮銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用協力廠商平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。目前4家村鎮銀行營業網點存取款業務正常開展，凡依法合規辦理的業務均受到大陸法律保護。銀保監會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關部門，嚴懲金融犯罪，依法保護廣大金融消費者合法權益。

銀保監會與人民銀行提醒金融消費者，辦理金融業務選擇正規管道，不被「高息」、「高收益」等虛假宣傳誤導，不輕易將資金委託給協力廠商代辦，防止上當受騙。