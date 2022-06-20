中鋼今(6/20)日開出7月份及年度第三季鋼品盤價，平均調降2.23%，為連續第2個月調降；在全球通膨尚未達觸頂向下跡象下，美國聯準會(Fed)於宣布升息三碼，創1994年以來最大幅度；然而，中國今年四月中旬起堅持動態清零政策加嚴疫情封控，造成經濟活動全面停擺，六月起已陸續解封加速復工復產，並祭出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及擴大基礎建設。

另外寶武、鞍鋼等大廠七月盤價連袂以平盤開出，鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號，中鋼公司考量相關產業(鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等)市況相對穩健，第三季季盤鋼品以平盤開出，七月份盤價則協助下游客戶降本強化出口競爭力，再度調降。

中鋼7月盤價，包含熱軋鋼板、熱軋鋼捲(軋延、一般料)、冷軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲(建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)皆降1500元/噸，電鍍鋅鋼捲(抗指紋)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)降1200元/噸，熱軋鋼捲(API)降600元/噸。(商品行情網)