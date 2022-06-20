打造中央公園成低海拔植物特色的公園，台中市政府與國立自然科學博物館，於20日簽訂「台灣原生方舟計畫MOU」合作備忘錄，科博館贈與12種台灣原生樹種，協助打造中央公園未來成為稀有植栽培育與採種基地、並化身為中部地區最重要的環境教育場域。

國立自然科學博物館長焦傳金表示，中央公園占地67.34公頃，兼具生態、滯洪、減災、減碳及遊憩等功能，有了科博館的角色加入，不但增加台灣原生樹種栽種，還提高物種多樣性，提升公園生態保育、環境教育、城市綠化指標公園等功能，發揮「1＋1＞2」的影響力。

建設局長陳大田說，目前中央公園內植栽原生種約占83％，分屬常綠及落葉低海拔植栽，科博館贈與12種具「台中在地」、「特用功能」、「珍稀瀕危」3大特色，珍貴台灣原生樹種，可提高物種歧異度，增加植栽生態豐富性，將創造有故事性的特色植栽公園。

科博館表示，所贈的12種台灣低海拔植物，包括，降真香、天料木、毛柱郁李（庭梅）、栓皮櫟、珊瑚樹、青脆枝、金新木薑子、六翅木、鐵色、大果厚殼桂、三蕊楠、台灣三角楓等，未來將提供逾百種原生植物，協助中央公園規劃低海拔原生植栽主題分區特色。

參與簽約的科博館植物園科長胡維新說，植物園開園迄今23年，全區依台灣低海拔植物生態展示為藍圖，肩負物種保育、生態教育功能，是台中指標性景點。因植物園面積僅4.5公頃，與中央公園合作，發揮互補功能，期許共創更大效益。