全球海運巨頭馬士基（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）指出，全球化並未瓦解，全球貿易長期持續看漲，不過他也警告，貨櫃運輸景氣反轉將會來得又急又快，最快可能8月就會出現。

全球第二大貨櫃運輸集團執行長施索仁指出，他並未看到美國或歐洲製造商將生產業務遷回國內的證據，反而這些製造商還在亞洲尋找更多的供應商。

施索仁表示，「全球貿易就是這樣，它或多或少會隨著GDP的成長而增長，它並沒有更多的自由化，所以我們不會看到更多的增長，它也不會急劇反轉。」

馬士基是全球貿易的重量級風向球，全球貨櫃海運市占率超過6分之1，施索仁的評論迥異於許多企業執行長的悲觀看法，這些執行長認為全球化蒙塵，特別是來自民粹政治人物的打壓。

根據數據提供商Sentieo的資料，上個月企業公布財報與法說會上提到近岸轉包、境內轉包和海外轉包的次數，至少是2005年以來最高。

施索仁坦言，民粹政治運動的浪潮確實對全球貿易帶來衝擊，美國也沒有簽定新的貿易協議，但他同時強調並未看到供應鏈發生巨大變化。

他指出，「我們並未看到客戶將生產業務遷回歐洲，他們正在亞洲擴張製造業務。不論是短期，甚或中期，你都難以看到全球消費品生產趨勢會出現重大改變。」

隨著全球經濟成長停滯，馬士基預估貨櫃運輸量今年上半年將下滑，不過受惠於運費創新高、港口壅塞與供應鏈瓶頸，今年全年集團獲利將改寫歷史新高。

不過，施索仁警告，貨櫃運輸可能不久就會遭到第一波疫情爆發後掀起景氣熱潮的諸多因素的反噬。他進一步說明指出，在歷經2年的大多頭後，景氣可能出現需求萎縮供應增加的「長鞭效應」，當此一狀況出現時，它會來得又快又急。

施索仁表示，就如同馬士基之前所預測，景氣反轉的時點不太可能在下半年初，最快可能在8月或之後就出現。