包括美國財長葉倫（Janet Yellen）在內的政府官員19日表示，拜登政府考慮暫停徵收聯邦汽油稅，藉此緩解民眾通膨壓力。受此消息影響，全美汽油均價周一回落至每加侖5美元以下。

葉倫周日接受美國廣播公司（ABC）節目《This Week》訪問時表示，拜登當局對於暫停徵收汽油稅一事保持開放態度，希望減輕消費者能源支出負擔。

在汽油價格節節高漲的情況下，美國多位國會議員先前便曾提議暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油稅。

葉倫表示，總統拜登將與國會合作以減輕美國家庭在各方面的支出，例如降低處方藥價格、醫療保險支出與提高房屋供給等，而暫停徵收汽油稅「絕對是值得考慮的選項」。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）同日接受CNN節目《State of the Union》訪問時證實，油價高漲是推升通膨的一大因素，政府正在評估暫停徵收汽油稅的可能性。