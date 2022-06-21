蘋果官網資訊顯示，近期正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作夥伴工程師。職位描述顯示，蘋果需要招募工程師對汽車合作夥伴提供集成支援，並協助開發人員完成蘋果的系統認證。

環球網報導，蘋果方面介紹稱，這個職位是介於技術工程和專案管理之間的中間角色，負責提供技術設計和開發指導，處理整個汽車體驗計畫的認證記錄（包括CarPlay和Apple錢包中的金鑰等），並促進蘋果與全球汽車行業工程之間的溝通。

此前，蘋果在2022全球開發者大會（WWDC）上發布全新的CarPlay。新系統支援車內所有螢幕，且新的carplay系統還可以在儀錶中顯示速度、發動機轉速、油溫、油量等多種資料，與汽車原廠的儀錶功能幾乎完全相同。

此外，在駕駛過程中，車主不離開駕駛介面也能夠實現收聽廣播、接聽電話等等功能，車用收音機、空調等功能也可以通過CarPlay直接控制。

值得注意的是，關於蘋果汽車的消息，近期有外媒曾報導稱，蘋果希望能在2025年左右推出新車，目前蘋果正在就汽車零部件和整車供應鏈進行談判，且蘋果造車的新負責人Kevin Lynch最近重組了汽車管理團隊。