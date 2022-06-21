育世博今宣布其旗下產品ACE1831標定靶向CD20現成型(off-the-shelf)異體gamma delta T細胞治療新藥，獲美FDA核准IND(Investigational New Drug)，用於治療非何杰金式淋巴瘤。根據臨床前研究結果顯示，ACE1831作為一種異體細胞藥品，對B細胞淋巴瘤展現顯著效力，在動物試驗中驗證無顯著毒性反應、卓越的抗癌活性及有效延長存活率。

育世博執行長蕭世嘉博士表示，美國FDA核准ACE1831的IND在全球藥品開發進程具指標性的意義，尤其ACE1831是第一個透過抗體標定靶向CD20之現成型(off-the-shelf)異體gamma delta T細胞治療研究新藥，用於治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤。

育世博其特有ACC(Antibody-Cell Conjugation)技術平台，即「抗體-細胞連結技術」，將CD20抗體連結於獨家開發的現成、有治療潛力的gamma delta T細胞上，大大克服現今既有的T細胞結合型雙特異性抗體(T cell engager)的限制，在動物試驗中顯示能提高免疫細胞辨識腫瘤的專一性，增強毒殺腫瘤能力。此外，我們的製程過程具一致性、規模化，相較自體細胞治療較具成本效益；在細胞活性方面，具可凍存特性，且能展現其較低的安全性風險。育世博期待在今年下半年推進ACE1831的第一個臨床試驗。