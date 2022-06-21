小卷肉質Q彈鮮美、營養價值高，是美味健康的好食材Z

【旅遊經 編輯部報導】位於瑞芳區深澳漁港，擁有海天一色的美景，遊客們能一邊徜徉在沁涼的海風中，欣賞奇岩巨石，同時品嘗漁港道地海鮮佳餚。當地商家秉持著靠海吃海、吃當地、吃當季的精神，推出眾多美食，例如阿華鯊魚羹與金益鯊魚羹、老船長平價海鮮的香甜墨魚香腸與酥炸白帶魚、長榮小吃的小卷與透抽等在地料理，皆為高CP值平價海鮮餐廳。其中，主打「新鮮」的長榮小卷，更是小卷季來臨不可錯過的在地海味之一。

深澳漁港海天步道掛設小卷旗，迎接夏日小卷季

「長榮小吃」成為著名街巷美食，受食尚玩家採訪

「長榮小吃」在8年前開始營業，在此之前，一家四代都是捕魚維生，並沒有餐飲背景。開店至今，歷經店主生病等變革，女兒毅然決然辭掉原本工作，回鄉照顧父親並幫忙經營小吃店，並且始終堅持新鮮、衛生的原則，到現在已成為街巷間口耳相傳的美味小吃，吸引眾多老饕前往大啖美食。談到深澳小卷，黃嘉慧驕傲地表示：「全台幾乎一半的小卷都來自深澳漁港呢！」

要維持新鮮食材並不簡單，因為自家也有漁船，長榮小卷店裡賣的小卷、透抽、魚產全都是店主家人們及船員在海上捕獲後，立刻急速活凍帶回店裡。每天凌晨天還未亮，店主一家人便起床開始準備食材，經過悉心處理後，才能給顧客最好的品質。再加上店內海產都是自家漁船捕獲，免去了盤商的運送時間，更能讓美味盡速上餐桌！

料多新鮮的小卷米粉

新北市漁業處表示，為推廣這個新北的「隱藏冠軍」，將於6月底在深澳漁港施掛小卷旗，也規劃一系列活動，歡迎所有民眾做好防疫措施，在盛夏假期暢玩深澳漁港，體驗夜釣小卷，品嘗眾多在地海鮮美味，一同體驗深澳仲夏最極致的魅力！

圖片：新北市政府漁業處提供