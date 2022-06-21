造紙大廠正隆(1904)今（21）日發表2021年永續報告書，完整揭露集團ESG面向目標與成果，並再次領先業界參考TCFD、SASB「紙漿和紙製品業準則」框架完成報告書編制，提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」。

2021年正隆永續報告書範疇涵蓋所有台灣營業據點及部分中國大陸、越南海外營業據點，合計揭露比例達去年合併營收99.4％。報告依循全球報告倡議組織（GRI）最新永續性報告指南、按核心選項進行揭露，並經英國標準協會（BSI）完成第三方保證。

正隆自2013年起編制報告書，並重ESG企業永續發展及對外資訊揭露與溝通，去年將CSR委員會更名為ESG委員會，由董事會自上而下推動「低碳智紙」轉型，以數位轉型擴大綠色產銷供應鏈規模與效率，成為台灣首家導入產銷智能化的紙業公司。

正隆目前以技術化規模年處理台灣40％的回收紙，以高達97％的工紙回收紙利用率、92.4％廢棄物資源化、96％水回收率，透過使用再生原料提供市場低碳產品，為台灣年貢獻減碳近1040萬公噸，減輕9.1座木柵焚化爐廢棄物處理量，廢棄物再生規模化稱冠全台。

同時，正隆亦重視能源管理，並積極發展替代能源，2013年以來累計執行逾387件節能專案，節電8169萬度，減碳達6萬2355公噸，目前為台灣唯一通過氣候相關財務揭露（TCFD）查核且獲最高評級認證、並取得風力發電再生能源憑證的的紙業公司。

正隆去年成立「氣候變遷暨循環經濟辦公室」，以本業再生經驗為基礎，擴大實現再生應用於風電、光電、沼氣、生質能發電等綠能技術投資，及多元低碳綠能商品研發，布局資源全循環，強化產業永續韌性。

正隆表示，集團專注創新、循環和綠能3大主軸，將持續發展循環綠色營運，擴大布局海內外經營據點，並以集團科學力與跨界合作，透過5項重點經營策略推展，力求2030年減碳30％，邁向2050年碳中和願景。

展望後市，正隆表示將持續將ESG整合納入企業策略願景及日常營運，並發展與時俱進的商業模式和共創社會價值，承諾專注綠能智紙、循環低碳，共創價值、人才傳承，邁向低碳綠能新紙業轉型，並攜手產業鏈啟動良善永續循環。