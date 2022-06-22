王道銀行(2897)董事長駱怡君在昨日中華民國工商協進會第26屆理監事改選中，獲推選為副理事長，成為工商協進會歷屆以來首位女性副理事長。此次工商協進會理監事改選由台新金(2887)董事長吳東亮獲推選為新任理事長，臺隆董事長黃教漳、長興(1717)董事長高國倫續任副理事長，王道銀行董事長駱怡君則為新任副理事長。

工商協進會為台灣最早成立之全國性工商社團，設有工商政策、金融、國際事務、財稅研究、青年事務等多個委員會，提供政策建言，為工商界與政府、國際經貿組織間的橋樑，促進台灣經濟與產業的發展，更推動國際產業合作。駱怡君自2014年起即擔任工商協進會理事，此次更獲選為副理事長，彰顯其多年來深耕金融領域所累積的產業經驗與視野；此外，王道銀行董事長駱怡君同時亦擔任工商協進會「青年事務委員會」召集人，長期協助培育優秀青年領袖以及促進國內外青年交流。

駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士及波士頓大學商業學士學位，過去曾擔任王道銀行副董事長、中華民國創業投資商業同業公會理事、港台商貿合作委員會委員等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（YGL）及獲得美國艾森豪獎等殊榮，並曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（ABAC）的代表；目前身兼美國麻省理工學院亞洲執行委員會委員、中華民國銀行商業同業公會理事及台灣女董事協會理事等職。