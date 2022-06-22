基隆八斗國小蒙古馬深夜脫逃 跑到草叢吃宵夜

基隆市八斗國小飼養的蒙古馬「巧克力」，昨疑似馬廄門鎖沒栓好，深夜從校園脫逃，在路邊草叢吃宵夜，八斗子所員警巡邏時撞見，將牠牽回馬廄休息，並於白天通知校方多加留意。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所警員柯仁偉、楊子賢及實務訓練生邱宜庭，昨日深夜騎車巡邏行經八斗國小附近時，驚見有匹馬在路上遊盪，仔細一看發現是八斗國小飼養的「巧克力」，疑似因馬廄門鎖沒栓好，偷溜出門放風，跑到路邊草叢吃宵夜。

因夜深校內無人，員警先將馬牽回馬廄休息，並於白天通知校方。八斗國小得知巧克力又偷跑出去遊玩，覺得又好氣又好笑，也感謝警方協助，否則學生上學時，發現巧克力不見了，肯定會很難過。

八斗國小飼養的巧克力緣自於，多年前一名施姓家長因愛女看了動畫電影小馬王，喜歡上馬，花了10萬元買下一匹蒙古公馬，帶回家中飼養。2016年施男發現八斗國小操場寬闊適合豢養，便向校方詢問，時任校長施奈良認為可行，同意將馬養在校園內，也盼能藉此療癒校內特教生，經師生票選後命名為「巧克力」。