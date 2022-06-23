國際油價22日盤中每桶大跌逾6美元，布蘭特油價跌破110美元大關。主要是外界預期美國總統拜登要透過暫停對汽柴油課徵燃料稅三個月等各種方式來降低燃料價格，和市場擔心各國升息會令經濟衰退而影響需求。

倫敦布蘭特原油近月期貨價盤中下挫近6％報108美元，為5月18日來首次跌破110美元水準。紐約西德州近月期油大跌逾6％報102美元創5月中以來新低。

知情者透露拜登計劃美東時間22日下午2點就汽油價格高漲發表看法，並要求國會通過在9月底前暫停課徵燃料稅計劃。目前汽油與柴油聯邦燃料稅分別為每加侖18.4美分和24.4美分。

停徵課稅必須得到國會同意，但目前多位民主與共和兩黨議員都反對，外界認為拜登的宣示，主要是向外表達其致力解決問題的象徵性意義。

共和黨批評停徵是民主黨要在期中選舉裡爭取選票的政治把戲。民主黨內部有議員認為暫停課稅對降低汽油價的作用不大，甚至讓油商省下稅金而賺更多。

油商對此不以為然。白宮要求七大油商執行長本周開會，商討增加產量和降低燃料價格等方法，因為汽油價創新高讓油商大賺。

雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Michael Wirth）批評要降低燃料價格不是向石油業找方法，而是政府必須改變其態度。他認為拜登把燃料價格創新高歸咎於油商，只會傷害政府與石油業之間關係。

據美國汽車協會（AAA）資料，全美普通無鉛汽平均價格21日每加侖約4.97美元，略低於14日創5.02美元的新高。

能源數據商OPIS調查5日到11日一周，美國加油站汽油銷售量較去年同期大減約8.2％，連續十四周低於去年同期水準。這反映汽油價維持在5美元附近正打擊民眾需求。