行政院宣稱要建構國際影音串流平台「TaiwanPlus」向全球發聲，而去年8月底成立以來的Taiwan Plus光是宣傳費，到今年5月就燒了8000多萬元，結果APP下載率卻連關鍵績效指標KPI值6%都不到，而且現在購買「節目授權」對象也有不少是政府部門的宣導，等於是「左手把錢拿給右手」，Taiwan Plus接著要再「搶用」公視的有線電視頻道，立委痛批像轉彎為政府大內宣再創一條門路。

國際影音串流平台「Taiwan Plus」是因行政院動用第二預備金成立，上路以來卻引發不少爭議，文化部雖坦承去年8月30日上線的Taiwan Plus，到今年5月APP下載總數僅約5.5萬，未達採購契約的關鍵績效指標KPI值下載達100萬人次，但文化部卻同意TaiwanPlus原班人馬從中央社轉進公視，繼續運作。

文化部資料顯示，Taiwan Plus每年可拿到10億元政府預算，四年預計共58億元。立委吳怡玎踢爆，Taiwan Plus內容都還沒建構完成，APP下載率也還未達標，就先動用其年度預算10％作廣宣費用，僅開國際記者會就燒掉650萬，「國際廣宣及社群行銷」花費4500萬，其他行銷費用花掉3000萬，她質疑為宣傳一個內容尚未完善的影音平台，8000多萬台幣的納稅人血汗就這樣燒掉了，錢真花在刀口上嗎？

立委吳怡玎質疑，Taiwan Plus自製內容還沒有上軌道，APP下載率也還未達標，卻已經先使用約為其年度預算10％的經費大作廣宣，令人懷疑納稅人的血汗錢沒有花在刀口上。（圖／翻攝自吳怡玎臉書）

她還說，資料顯示Taiwan Plus花很多預算在購買「節目授權」，外界原以為Taiwan Plus要買類似Discovery頻道、國家地理頻道等介紹台灣節目的全球授權，結果購買的卻是促轉會、黨產會等政府機構、公視及部分台灣網紅製播的網路節目。同樣都是政府花錢製播的宣導節目，重複花民眾的納稅錢製作、購買，只是把錢從左手轉右手，合理嗎？

由於文化部主管幕僚也不清楚授權名單上的機構，文化部長李永得在立院答詢時支支吾吾，只能尷尬表示「感謝立委關注Taiwan Plus的財務透明議題」。面對立委強烈質疑，李永得後來表示，會考慮對該APP（製作團隊）「減價收受」（少付錢），但吳怡玎卻又揪出Taiwan Plus還另編列「網站及APP改版費用」3500萬，客家電視台也有類似科目卻只花了500萬，相較之下顯得文化部監督Taiwan Plus花錢真的很不用心。

Taiwan Plus外宣效果遭質疑，就在文化部表示考慮減價收受的同時，卻又傳出公視將撥出頻道，讓Taiwan Plus趕在年底前，在國內有線電視頻道落地，再度讓立委痛批Taiwan Plus「根本就是內宣」。文化部長李永得則坦承，Taiwan Plus若在還無能力經營頻道前就推廣到海外「會是災難」，先有個國內頻道，才能讓所有工作人員「練兵」。

國民黨立院黨團已經不只一次質疑政府各部會編列文宣經費過度浮濫，部分預算甚至被挪用養網軍，要求審計部嚴格調查，並將可能的不法移送檢調調查。（圖／報系資料庫）

對此，立委萬美玲表示，Taiwan Plus原成立目標是要讓國外觀眾看，結果卻變成讓國內觀眾先看，豈非本末倒置？林奕華也痛批，不論是公視台語台、客語台，都有法源依據，也經過立院同意後設台，Taiwan Plus想在國內有線電視橫空落地，事前告知立院了嗎？為何公視長年想在有線電視開闢國際頻道不可得，Taiwan Plus卻能讓公視釋出頻道落地，文化部若要硬幹，在野立委只好見招拆招，努力不讓Taiwan Plus成為「大錢坑」。

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