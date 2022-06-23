行政院宣稱要建構國際影音串流平台「TaiwanPlus」向全球發聲，而去年8月底成立以來的Taiwan Plus光是宣傳費，到今年5月就燒了8000多萬元，結果APP下載率卻連關鍵績效指標KPI值6%都不到，而且現在購買「節目授權」對象也有不少是政府部門的宣導，等於是「左手把錢拿給右手」，Taiwan Plus接著要再「搶用」公視的有線電視頻道，立委痛批像轉彎為政府大內宣再創一條門路。
國際影音串流平台「Taiwan Plus」是因行政院動用第二預備金成立，上路以來卻引發不少爭議，文化部雖坦承去年8月30日上線的Taiwan Plus，到今年5月APP下載總數僅約5.5萬，未達採購契約的關鍵績效指標KPI值下載達100萬人次，但文化部卻同意TaiwanPlus原班人馬從中央社轉進公視，繼續運作。
文化部資料顯示，Taiwan Plus每年可拿到10億元政府預算，四年預計共58億元。立委吳怡玎踢爆，Taiwan Plus內容都還沒建構完成，APP下載率也還未達標，就先動用其年度預算10％作廣宣費用，僅開國際記者會就燒掉650萬，「國際廣宣及社群行銷」花費4500萬，其他行銷費用花掉3000萬，她質疑為宣傳一個內容尚未完善的影音平台，8000多萬台幣的納稅人血汗就這樣燒掉了，錢真花在刀口上嗎？
她還說，資料顯示Taiwan Plus花很多預算在購買「節目授權」，外界原以為Taiwan Plus要買類似Discovery頻道、國家地理頻道等介紹台灣節目的全球授權，結果購買的卻是促轉會、黨產會等政府機構、公視及部分台灣網紅製播的網路節目。同樣都是政府花錢製播的宣導節目，重複花民眾的納稅錢製作、購買，只是把錢從左手轉右手，合理嗎？
由於文化部主管幕僚也不清楚授權名單上的機構，文化部長李永得在立院答詢時支支吾吾，只能尷尬表示「感謝立委關注Taiwan Plus的財務透明議題」。面對立委強烈質疑，李永得後來表示，會考慮對該APP（製作團隊）「減價收受」（少付錢），但吳怡玎卻又揪出Taiwan Plus還另編列「網站及APP改版費用」3500萬，客家電視台也有類似科目卻只花了500萬，相較之下顯得文化部監督Taiwan Plus花錢真的很不用心。
Taiwan Plus外宣效果遭質疑，就在文化部表示考慮減價收受的同時，卻又傳出公視將撥出頻道，讓Taiwan Plus趕在年底前，在國內有線電視頻道落地，再度讓立委痛批Taiwan Plus「根本就是內宣」。文化部長李永得則坦承，Taiwan Plus若在還無能力經營頻道前就推廣到海外「會是災難」，先有個國內頻道，才能讓所有工作人員「練兵」。
對此，立委萬美玲表示，Taiwan Plus原成立目標是要讓國外觀眾看，結果卻變成讓國內觀眾先看，豈非本末倒置？林奕華也痛批，不論是公視台語台、客語台，都有法源依據，也經過立院同意後設台，Taiwan Plus想在國內有線電視橫空落地，事前告知立院了嗎？為何公視長年想在有線電視開闢國際頻道不可得，Taiwan Plus卻能讓公視釋出頻道落地，文化部若要硬幹，在野立委只好見招拆招，努力不讓Taiwan Plus成為「大錢坑」。
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