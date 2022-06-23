根據IC Insights數據顯示，去年(2021年)編碼型快閃記憶體(NOR Flash)營收約29億美元，大增63%，去年NOR僅占整個快閃記憶體4%，去年NOR出貨量成長33%，而平均售價則上漲23%，預期今年NOR營收可望再攀高至35億美元，續增21%。

IC Insights表示，雖然NOR Flash對於大多數新的大容量存儲應用來說並不是一個有力的競爭者，但它仍然是代碼存儲和許多低端嵌入式應用中有用且可靠的內存選項。例如，在汽車領域，NOR是儀表板儀表組、訊息娛樂系統和高級駕駛輔助系統(ADAS)的關鍵組件。在工業領域，NOR Flash用於提供對患者代碼數據和醫療記錄的一致且安全的訪問。NOR閃存也是物聯網(IoT)應用市場的一部分，包括許多提供遠程診斷和監控的新型醫療保健產品。

三大龍頭占去年NOR Flash營收的九成以上，華邦電(2344)是最大的NOR Flash供應商，去年營收超過10億美元，占NOR Flash市場份額的35%。自2011年以來，華邦電大部分NOR產品使用58nm技術製造，但在2021年，公司的大部分NOR產品過渡到其基於40nm的工藝。

去年以9.42億美元的NOR Flash第二大旺宏(2337)占33%的NOR市場份額。NOR佔旺宏2021年IC總銷售額的52%。去年，其所有NOR器件基本上都是使用75nm和 5nm工藝技術生產的，但旺宏在今年第二季開始向45nm NOR Flash過渡。通信、汽車和工業/醫療應用是旺宏2021年NOR業務的主要增長動力。

排名第三的大陸兆易創新在2021年的NOR Flash銷量翻倍，去年營收6.7億美元，市占率約23%，去年其NOR的需求主要來自汽車應用，並預計2022年其NOR的銷量將再創佳績。

IC Insights認為，因需求導向，逐漸從NOR Flash轉向更高密度的替代存儲器，例如單層單元(SLC) NAND和磁阻RAM(MRAM)，這些存儲器已在許多新系統設計中慢慢開始取代NOR Flash。