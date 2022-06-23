統計海外股票原型ETF近一個月績效前十強中，以大陸相關ETF占最多席，其中表現最佳漲幅達兩位數，債券原型ETF近一個月來看，同樣以大陸政金債ETF整體表現較為突出，在績效前十強中占居9席之多。

投信法人表示，近一個月全球主要股市仍持續受到高通膨壓力未緩解、美債殖利率攀升、聯準會加速升息，及擔憂經濟前景等利空干擾而波動劇烈，整體表現跌多漲少，但觀察主要股市表現，以疫情趨緩、復產復工持續推進的陸股表現格外亮眼，上海綜合指數近一個月上漲5.09％，中小型成長股表現更活躍，中小企業100指數上漲9.27％、創業板指數上漲11.4％。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，隨著疫情逐步放緩，財政政策持續發力，復工復產有序推進，及大陸科技自主及創新政策，和消費升級等題材相關產業，發展趨勢未變，皆有利於中小型成長股表現。

中小企業100指數的成分股多聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等板塊，皆是帶動未來成長轉型的關鍵趨勢產業，且這些成分股也多屬於該趨勢產業的龍頭企業，成長性值得期待，不妨趁勢留意布局，把握大陸市場未來上升契機。

群益7+中國政金債ETF（00794B）經理人曾盈甄認為，先前大陸因應疫情，採取清零封城政策，導致部分經濟活動有所停擺，但隨疫情趨緩、經濟活動逐漸回復，官方也透過多項政策措施以活絡經濟，加上人行採取更寬鬆貨幣政策以支持經濟，有利債券利率走勢。

相較於美歐央行加快升息，人行貨幣寬鬆政策，使大陸政金債利率波動風險較低，市場也預期境內投資人將透過拉長投資固定收益年期，以解決資產荒困境，政金債因兼具評等與收益優勢，可望續獲資金青睞。