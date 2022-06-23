歷經連續兩年營運登峰，永豐餘（1907）董事長劉慧瑾今（23）日認為今年黑天鵝出沒，增添產業發展困難及營運經營壓力，永豐餘將以「穩健發展」為主軸，展望趨於保守。

永豐餘今天舉行股東會，前兩年雖然疫情籠罩，但掀起搶衛生紙、搶紙箱的熱潮，永豐餘營運逆勢突圍，去年稅後純益52.04億元，僅比前年略減0.1％，維持歷史次高佳績，換算每股純益3.13元，今天股東會通過每股派發現金股利1.5元。

不過展望今年，永豐餘看法明顯轉趨保守。劉慧瑾表示，面對全球原物料價格波動、大陸能耗雙控政策、新冠疫情，以及通貨膨脹等不確定因素陡升，增添企業經營難度。

由於永豐餘已轉型為控管公司，旗下事業版圖橫跨科技與傳產，與總體經濟連動性高。永豐餘總經理駱秉正引述國際貨幣基金組織（IMF）的預測，估計今年全球經濟成長率為3.6％，遠低於去年的5.9％，而台灣今年的經濟成長率預測為3.2％，同樣低於去年。因此永豐餘今年會以「穩健發展」為主軸，管控投資風險。

不過永豐餘也同時繼續布局未來，鎖定聚焦能源及能源管理、落實循環經濟、醣經濟新材料、工業互聯網科技上下游生態鏈、新創公司投資與孵化等五大目標方向。

其中永豐餘將持續孵化小金雞，已在投控旗下成立新興事業管理辦公室，加速子公司孵化成長，進軍資本市場，再從資本市場回收資金，以進行下一輪投資。其中從事無線射頻標籤（RFID）及相關智能系統軟硬體的永道射頻- KY，計畫今年內遞件申請上市。

另外永豐餘工紙紙器事業群，去年完成組織重組，未來將結合台灣與越南的工紙事業為主體，申請上市，不過暫時還沒有明確時間表。