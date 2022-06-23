永豐餘(1907)今（23）日召開股東常會，承認2021年財報及盈餘分派案，決議配息1.5元，以22日收盤價26元計算，現金殖利率達約5.77％。展望2022年，面對市況挑戰及國際紛爭等高度不確定因素，將以穩健發展為主軸，透過5大計畫管控投資風險、維持營運獲利。

永豐餘2021年合併營收創852.98億元新高、年增達16.47％，毛利率21.28％、營益率9.39％分創近36年、近27年高點。不過，歸屬母公司稅後淨利52.04億元、年減0.09％，每股盈餘（EPS）3.13元，仍分創歷史次高及第三高。

展望2022年，面對市況挑戰及國際紛爭等不確定因素陡升，增添產業發展困難度及營運經營壓力，永豐餘對此將以穩健發展為主軸，透過能源管理、落實循環經濟、醣經濟新材料、工業互聯網科技上下游生態鏈、新創公司投資孵化5大計畫管控投資風險、維持營運獲利。

永豐餘指出，工紙紙器事業群於新屋廠成立綠能開發處，以兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為目標，以節能、儲能、創能及系統整合為管理4大主軸。林漿紙事業群於久堂廠推動應用智聯網（AIoT）資訊科技節能，藉此提升設備妥善率、並降低能耗損失。

永豐餘去年成立永豐餘學院平台，以跨國際、跨學科的醣科學討論為本，持續開發醣經濟新材料來替代石化塑料。子公司新川創新公司結合林漿紙事業群，從食安領域跨入農業和紡織業，今年預計將量產非塑農地膜，減少農民種植時的塑膠使用量。

而子公司元信達結合工紙紙器事業群發展電子接單平台，讓客戶可在平台透過簡易操作完成下訂，快速進行生產排程確認，達成即時客戶服務及交貨交期反饋。生產排程應變安排及時提升交期準確度，信守達交承諾，交易流程留存亦可增加數據資訊商業價值及效益。

最後，永豐餘加速旗下子公司孵化進軍資本市場，迄今已有太景-KY(4157)、申豐(6582)及消費品事業群永豐實(6790)上市。目前尚有永道射頻計畫今年以KY股遞件申請第一上市，工紙紙器事業群則預計以台灣、越南2地為主體申請上市。