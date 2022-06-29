台肥（1722）29日召開股東會，通過配息2.8元，對於股東質疑政策補貼農民造成本業虧損，台肥董事長黃耀興指出，為了即時反應原料成本改以滾動式計價向農委會爭取補貼，若國內肥料供應有餘，也會提高外銷量。此外，化工、電化、朱肥、不動產等事業穩定發展，不動產租金收入可望從14.5億，今年成長至18億元。

對於股東提出質疑，黃耀興指出，農民是台肥最大客戶，一旦肥料漲幅過高，反而有農民棄耕風險，照顧農民有更深遠的社會責任，轉投資朱肥應視為整體肥料事業群的一部分，以此來看，肥料事業料並沒有虧損，今年前五月已向農委會爭取了4.16億元補貼，下半年還會持續爭取，此外若國內肥料淡季供應有餘，也會提高外銷量，今年肥料外銷已有7,000噸。

黃耀興指出，台肥經過這幾年的體質改善，比起2007～2008年，來自不動產及化工品的收益高出當時約20億元，即使原物料價格劇幅波動衝擊，整體營運支撐性較當時好了許多。

台肥近年也穩步開發閒置資產，創造「永續財」，台肥指出，今年底南港C2案A棟取得使照，漢來飯店將進駐，預估明年第一季底產生租金收益，C棟旅館在疫情趨緩後展開招租，C4案也應因台北市府需設置空橋連結的要求而變更設計，預估今年可望動工，隨南港發展趨成熟，未來C4租金可望超越C2商辦的水準。

整體不動產租金收益，隨著C2的B棟商辦、新竹D6地上權加入收租行列，預估今年不動產租金收入可達18億元。

至於新竹，台肥約有14公頃土地可供開發，以D7b土地來說，若自行投入開發需80億元，但在不大量出資、創造收益的策略下，可建商辦土地以找建商合建、可建住宅土地以合建附買回的模式推動，預估未來D6竹科三棟軟體大樓完工，將使鄰近土地價值提升。