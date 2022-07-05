通膨加重營建成本壓力，房價節節墊高難回頭，據591新建案調查，升息及打炒房政發酵，第二季新案全台推案4,225億，季減5％、年增19％，不過七都新案平均成交價季漲7％、年漲23％，中南部房價更是大漲四至五成，除新北、桃園外其餘五都外再攀歷史新高，房價短期難見修正。

第二季台北、新竹、台中、台南、高雄等五都新案平均成交價，均創下歷史新高，台北市首見每坪113.9萬歷史新高水位，過去僅約2字頭台中、新竹，今年陸續站上4字頭，台南、高雄，更首度站上3字頭，過去一年全台新案房價幅漲達23％，新竹年漲56％居冠，高雄也達51％，台中、台南逾四成，桃園逾二成，雙北則約在一成左右。

591新建案指出，在通膨壓力及缺工缺料兩把火助燃下，房價漲勢兇猛，全台新案平均單價一年來漲了每坪9萬多元，二年來漲近14萬元，成交價的漲幅更甚於開價漲幅，顯示買盤漸認同目前價格水準，不少過去房價僅約在2字頭的蛋白區，如今房價都飆上4字頭、甚至5字頭。

不過新案房價飆漲，市場整體推案方面，第二季新進場個案為361件、2.6萬戶，與上季約持平；不過由於疫情加上升息、打炒房政策因素發酵，整體案場看屋來人較上季減少約二成，尤其北台灣更是首當其衝，建商及買方出手意願普遍不高，台北市缺乏大量體指標案撐場，新北市推案火力集中在林口、淡水、三重等地，桃園則以過去屬相對低價的機捷A10，觀音草漯等新興重劃區推案較為熱絡。

台中及高雄在指標案及329檔期延推個案領軍下，第二季新案市場推案量能不墜。台中西屯案量大爆發，「豐邑PARK ONE」、「國雄無双」、「鉑金愛悅」等重量級新案登場，合計總銷達460億元；高北雄三民、左營等地由品牌建商指標案進場，包括總銷逾百億的「艾美國際城」及「NeXT21」等案。