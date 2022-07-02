汐止區長陳健民報告施政成果。（李奇叡攝）

新北市政府為改善汐止聯外交通，提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，去年動工，預計明年就能完工，屆時上下國道將更省時。新北市長侯友宜今（2）日前往汐止行動治理座談時，針對汐止交通改善表示肯定，強調汐止新興人口多，這絕對是當務之急。

侯友宜今天率領市政團隊，前往汐止區公所參與行政治理座談會，聆聽汐止區長陳健民報告施政成果，包含交通及橋樑與基礎設施改善、市民活動中心重建及補強、新建公有停車場、建造水返腳公園以及星際公園等遊憩場域等。

至於汐止區最受關注的交通部份，新北新建工程處針對康寧街尖峰塞車問題，近年已完成吉林街拓寬工程，同興路穿越國道1號新闢工程也正施工中；另外，橫科路與福德三路道路拓寬案，也納入都市計畫審議程序。

新北交通局表示，目前康寧街增設國道南入匝道工程正在施工中，預計明年就能完工，侯友宜對此表示肯定，並指出汐止新興人口多，交通改善是當務之急。

交通局指出，「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道」也已經完成可行性研究，後續會直接以新建路堤或高架方式，直接銜接南港聯絡道，並向中央爭取核定，完工後可健全系統交流道。

民政局長柯慶忠透露，汐止區里長反映案件324件中，已經解除列管303件，完成率94％。侯友宜除指示各局處與里長及公所站在同一陣線拚市政，也感謝公所、里長、里幹事得付出，並同時感謝汐止福安宮等11間宮廟，在新北市疫情升溫時捐贈防疫物資，協助防疫。