金管會是否要祭出「救市」措施，將看六大指標，證期局副局長蔡麗玲23日表示，將密切注意總體經濟、台股表現、美國聯準會利率政策、俄烏戰況、外資進出及台股投資人是否已出現非理性賣壓，必要時將採取措施。

台股6月到23日單月已跌逾9.7％，且市場已出現融資追繳金額7.26億元，有投資人已有被斷頭壓力；蔡麗玲強調，金管會密切注意全球市場動向，也呼籲投資人投資一定有風險，但也一定要注意基本面，不要出現非理性情況，對自己的投資會有不利的後果。

蔡麗玲亦提出台股六大穩健力量，一是台股今年到6月22日為止，跌幅是15.76％，同時間香港下跌10.21％、日本跌幅9.18％、韓國下跌21.32％，上海跌10.24％、深圳則下跌17.57％，美國道瓊跌16.11％，那斯達克跌29.35％，台股僅比日、港、上海跌較深，但優於南韓、美股及深圳股市，台股跌幅相對上算持穩。

二台股到5月底為止，信用交易占整體大盤交易6.85％，相對其他市場並不算高，融資餘額到6月22日為2,141.14億元，擔保維持率是154.34％，追繳金額7.26億元。

三台股短期雖會因消息面波動，但中長期仍是會回歸基本面，總體經濟面上來看，財政部進出口統計，5月出口值420.8億美元，創歷年單月次高，累計1到5月出口比去年同期增加20.1％，出口連23紅；國發會公布4月景氣對策燈號仍是綠燈，景氣狀況穩定。

四是國內上市櫃公司第一季營收為9.68兆元 ，同比增15.18％，稅前純利1.23兆元，同比增26.2％，累計前5月營收16.86兆元，同比增10.15％，上市櫃公司營收及稅前淨利仍是相當穩健。

五是市場量能上，集中市場到23日的日均交易量2,803億元，雖比2021年整體日均量3,914億元減少，但在2020年之前，台股每年日均成交量介於1,048～2,000億元之間，只有去年量較高，所以今年台股日均量相對其他年度，「仍是有相當的量能」。

六是從價格來看，到5月底台股本益比12.3倍，仍相對合理，現金殖利率4.2％，加計股票股利4.36％，強調市場基本面及表現面上都算穩健。

蔡麗玲分析，最近台股及國際市場波動的二大原因，一是因為美國通膨升溫，美國聯準會表示會繼續升息，二是烏俄戰爭引發地緣政治的不確定性，造成全球股市波動增加，但最終股市仍是要回基本面，金管會將持續關注總體經濟及台股表現，美聯準會利率政策 烏俄戰爭變化及外資進出，若非理性下跌，會採取必要措施。