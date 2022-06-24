和泰車(2207)TOYOTA bZ4X顧客關懷活動，公司表示，近日接獲日本原廠豐田(Toyota)通知，指出bZ4X車輪的輪轂螺栓在嚴苛行駛條件使用後，可能會有鬆脫的疑慮，影響行車安全。問題發生的原因及行駛條件目前原廠已積極展開調查。

豐田(TYO：7203)目前下跌1.5%以上，不過受到大盤強彈，加上三大法人力挺，和泰車周五盤中漲逾2%，站回所有均線。

車型bZ4X，海外市場影響的台數約7000台，日本國內影響的台數約110台，而台灣市場受影響台數共88台，不過台灣已交車的顧客中，目前沒有發生這個狀況。為維護顧客的行車安全，在原廠通知相關對策之前，和泰車已展開透過經銷商銷售顧問主動連繫車主，並請車主暫停使用本車以避免可能的行車風險，另會提供顧客相關協助。

日本原廠通知，固定車輪的輪轂螺栓在嚴苛行駛條件使用後可能會有鬆脫的疑慮。如果行駛過程中車輪脫落，車輛可能會失去控制而增加碰撞事故的風險。問題發生的原因及行駛條件目前廠家正在調查中。

故障發生時會有任何警示嗎？和泰車說明，故障發生時，車主可能會感受到方向盤轉動異常、車輛震動或異音，進而影響行車安全；因此在廠家未通知修正方式前，請暫停使用車輛。若行駛中發現上述異常現象，在安全許可下，請立即將車輛停靠路邊並聯絡服務廠協助車輛拖回。而台灣已交車的顧客中，目前沒有發生這個狀況；和泰接獲原廠指示後，就立即展開bZ4X市場處置活動，並將持續與原廠了解。

上述異常問題，是否有發生在其他車型？和泰車也提到，目前廠家尚在調查中。