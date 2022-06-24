前晚美股大三指數上漲，道指升194點；反映中概股表現的金龍中國指數隔晚漲3.1％，收於逾兩周高位。陸港股市24日開盤上漲，滬指開盤漲0.14％，恒生指數漲176點。

上證指數開盤報3,324點，升4點或0.14％；深成指開盤報12,553點，升38點或0.31％。10：33上證指數漲0.75％，深指漲1.16％。

滬深300指數開盤報4,354點，升10點或0.25％；創業板指數報2,779點，升19點或0.7％。

各類股個別發展，水泥、汽車製造股回穩；煤炭、有色金屬股偏弱。

恒指部分，24日開盤漲176點，報21,450點，現漲1.16％。國指高開72點，報7,535點。科指高開1.5％，報4,724點。

指標個股表現，阿里巴巴高開4.3％，報112.6港元。騰訊高開1.2％，報379.4港元。美團高開1.3％，報195.1港元。京東高開1.4％，報247港元。港交所高開1.3％，報364港元。比亞迪高開0.3％，報311港元。