陸港股市29日開盤下挫，滬指開盤報3,399.68點，跌0.28％。深成指開盤報12,930.43點，跌0.40％。創業板指開盤報2,817.12點，跌0.82％。

盤面上，A股汽車零部件快速走低，廣東鴻圖觸及跌停，奧聯電子、英利汽車、文燦股份、襄陽軸承、英博爾、泉峰汽車、上聲電子、旭升股份等跌超5％。

A股食品飲料股拉升，一鳴食品漲停，來伊份漲超6％，天味食品、鹽津鋪子、海融科技、惠發食品等跟漲。A股大基建、新型城鎮化概念股走強，華藍集團、設計總院、設研院、宏潤建設、安徽建工等上漲。

香港恒生指數開盤報22,125.61點。新能源汽車股普跌，蔚來遭灰熊做空重挫6.4％，理想汽車跌超7％。小鵬汽車跌4.7％。萬國數據、攜程集團跌超5％。B站、網易、阿里巴巴跌超3％。

另一方面，大陸焦煤期貨主力29日開盤漲4％，鐵礦砂、原油漲超3％，焦炭、純鹼漲超2％。滬錫期貨主力開盤跌超3％。