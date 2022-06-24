大陸股市經過4月底到5月上旬打底階段，近二個月來反彈表現，領先全球股市，上證A股指數上漲5.84％，近三個月更有8.19％報酬，走出自己的路，市場預料可望持續於中美貿易關稅政策與互聯網政策等鬆綁下，消費持續復甦回到正常行情。

富蘭克林華美投信表示，大陸揮別疫情帶來的衝擊，5月宏觀經濟數據初現好轉，預計復產復工帶來的正向循環，逐步反饋在第三季經濟活動中。且與歐美國家採取貨幣及財政政策不同，大陸持續採取刺激方案，對陸股來說相當有助益，後續將分三階段，以「慢牛態勢」向上走升。

國家主席習近平對互聯網的監管回歸常態化，網路金融巨頭螞蟻集團整頓改革也進入尾聲，網路遊戲審查6月共60款遊戲獲通過版號，加上電商與物流平台，在上海疫情爆發期間的貢獻，獲得當局相當的肯定，618電商更盛大舉辦，顯示當局正持續放鬆對互聯網公司的監管，預期沉潛已久、股價已大幅修正的騰訊、美團、京東等網路公司巨頭，長線投資價值浮現。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達指出，陸股後續三階段，分別是繼2021年第四季政策落底、2022年第二季打底在疫情後市場情緒修復期、2022年第三季有機會成為經濟打底的階段。6月上海解封復工復產開始，A股行情也露出曙光，有望迎接下一波行情。

目前大陸經濟雖在休養生息階段，但情況不會維持太久，未來股市行情結構看好大消費、醫療保健，及受惠於雙碳政策的新能源車、太陽能等，且隨當局政策對互聯網的監管放鬆，長期看好估值大幅修正的互聯網公司，均有利分批布局。

時序將進入第三季，除期待中美貿易關稅有望解除外，更是上市公司公布半年報時間點，可審視在這疫情影響下，企業基本面是否良好。沈宏達認為，具備領導地位的龍頭企業，才有足夠的現金流，抵禦短期的逆風，且能快速重振旗鼓，可集中在金融、食品與醫藥類股龍頭企業的配置，靜待財報公佈期的短線波動後，迎接下一波行情的到來。

隨北上資金連續三個月湧入A股，外資多數也都佈局產業龍頭，因此，建議不妨趁股市第二季末、第三季初之際，分批單筆進場，或以定期（不）定額方式投資，以掌握A股下一波行情。