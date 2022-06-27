大陸10年期國債殖利率27日一路飆升。其中，10年期國債活躍券220010殖利率上行至2.8350％，創4月22日以來新高。不僅如此，大陸1年期國債、3年期國債、5年期國債、7年期國債收益率27日都迎來不同程度上漲。

澎湃新聞報導，對於近期利率債殖利率震盪上行的原因，華創證券固收研報指出，一方面，半年末的時點資金面整體維持均衡偏鬆，但中國人民銀行提及「總閘門」、結構性貨幣政策工具「有進有退」等表述，加劇市場對後續貨幣環境不確定性的擔憂；另一方面，疫情防控逐步放鬆，穩增長政策繼續加碼，地產高頻資料回暖，基本面向上修復態勢明顯；10年期國債活躍券殖利率小幅上行至2.8％附近。

不過，國泰君安固收研報指出，長端利率債難以出現大幅上行。大量的配置資金在場外等待長端利率顯著回升後進場，甚至都不用等到3％，在2.9％以上就會有機構按捺不住，決定了10年國債的頂部區間可能就在2.9％～3％。

從宏觀資料來看，隨著各地疫情得到有效控制，復工復產進度加快，相關數據指標得到一定的恢復。大陸國家統計局26日發佈的資料顯示，1～5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣34,410億元，年增長1％。從5月來看，全國規模以上工業企業利潤年減6.5％，降幅較上月收窄2.0個百分點。