Alphabet旗下的谷歌公司周四發布報告指出，義大利軟體公司RCS Lab所開發的駭客工具，被用來監視在義大利和哈薩克的蘋果和Android智慧手機。

報導指出，總部位於米蘭的RCS Lab所開發的工具能監視目標設備上的私人訊息和聯絡資訊。該公司在官網上宣稱其客戶包括歐洲執法機關。

谷歌在對RCS Lab進行調查後指出，這些公司助長駭客工具的擴散，並提供那些無法自行發展這些能力的政府所需武器。

在谷歌發布調查報告時，目前正值歐洲和美國監管機構考慮就間諜軟體的銷售和進口制定新規則。

蘋果公司以及義大利和哈薩克政府尚未回應媒體置評請求。

RCS Lab則表示其產品和服務均符合歐洲規範，有助於執法機關進行犯罪調查。該公司在發給媒體的聲明中表示，RCS Lab人員沒有涉及或參與該調查相關客戶所進行的任何活動，公司並譴責任何濫用其產品的行為。

谷歌表示已經採取措施保護Android作業系統用戶，並已警告用戶可能遭到間諜軟體入侵。

為政府打造間諜軟體的產業在全球持續成長，越來越多公司為執法機關開發攔截工具。反監視團體痛批這些公司協助政府在某些情況下使用這類工具打擊人權和公民權利。

根據谷歌所做的調查，RCS Lab之前曾與備受爭議、但已經倒閉的義大利監視與竊聽軟體公司Hacking Team合作。不過Hacking Team在2015年成為一起重大駭客攻擊事件的受害者後宣告破產。

谷歌資深研究員Billy Leonard表示，在某些情況下，谷歌認為那些使用RCS間諜軟體的駭客與監視目標的網路服務商合作，這顯示這些駭客與政府支持的人員有關聯。