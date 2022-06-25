北京證券交易所（北交所）24日迎來新里程碑事件。在優機股份登錄北交所之後，讓北交所整體企業數量正式邁入100家，合計總市值達到2099.87億元（人民幣，下同）。觀察北交所開市至今8個多月，新增上市公司數量19家，並加上最初去年11月15日開市運行的首批81家企業亮相。

而擴大企業數量規模是北交所當前階段的重點任務之一，目前北交所後備上市力量充足，在輔、在審企業合計超過300家。而創新層進層頻率「1變6」之後，也將為北交所輸送優質企業資源。

根據第一財經報導業内人士分析，目前北交所100家上市公司整體呈現7大特徵。第一是整體契合北交所市場定位。目前板塊內百家上市公司中，中小企業占比76％，戰略新興產業、先進製造業等占比超過8成，覆蓋工業材料、資訊技術、醫藥健康、「雙碳」、消費等多元創新領域。

第二是經營品質整體保持穩健，資料顯示2021年全年，百家上市公司實現總營收704.66億元，年增31.04％；歸母淨利潤76.25億元、年增22.81％。第三是創新驅動作用顯著增強，百家上市公司的2021年度研發支出合計33.39億元，研發強度平均6.87％，是規模以上企業平均水準的4.78倍。

第四是規範治理水準不斷提升；第五是投資者關係管理意識逐步增強；第六是回報投資者和踐行社會責任意識持續增強，以及標竿性企業初步形成聚集效應。